В субботу, 21 ноября, в Караганде состоятся городские сельскохозяйственные мини-ярмарки «Дала дәмі». Торговля начнётся в 09:00 и будет организована на двух площадках.

В Майкудуке ярмарка развернётся у торгового дома «Умай» по адресу: улица Карла Маркса, 9. В Пришахтинске торговые ряды разместятся возле Дома культуры «Молодёжный» (улица Металлистов, строение 24/2).

На ярмарках представят овощную, мясомолочную и другую продукцию местных перерабатывающих предприятий. Товары будут реализовываться по ценам ниже средних рыночных.