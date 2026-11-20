В посёлке Молодёжном Осакаровского района в этом году проложили почти два километра тепловых сетей, которые обеспечили подключение к теплоснабжению 16 многоквартирных домов. В 11 из них тепло уже поступает, ещё пять готовы к подключению.

Работы по развитию коммунальной инфраструктуры начались летом. За это время специалисты проложили теплотрассу общей протяжённостью 1992 метра, выполнили монтаж трубопровода и утеплили трубы. Теплоизоляция позволит сократить потери тепла и повысить надёжность системы в зимний период.

Как рассказал руководитель Отдела жилищно-коммунального хозяйства Осакаровского района Хажимухамед Акимжанов, техническая возможность для подключения создана во всех 16 домах.

— Работы велись поэтапно с летнего периода. Мы проложили тепловые сети, выполнили необходимые монтажные работы и теплоизоляцию труб. На сегодня 11 домов уже подключены к централизованному отоплению. По остальным пяти домам все технические условия также обеспечены. Теперь подключение зависит от решения самих жителей, — пояснил Хажимухамед Акимжанов.

По информации акимата Осакаровского района