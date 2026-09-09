Караганда открывает новый театральный сезон

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В двух карагандинских театрах на этой неделе стартуют новые сезоны. Театр Сейфуллина открывает юбилейный, 95-й сезон классикой казахской драматургии — трагедией Мухтара Ауэзова «Қарагөз». Театр Станиславского начнёт 96-й сезон с премьеры — трагифарса «Пигмалион Хаус».

Казахский драмтеатр имени С. Сейфуллина приглашает зрителей 10 сентября. На сцене покажут «Қарагөз» — историю, в которой переплетаются любовь, традиции, личные чувства и общественные устои.

Русский драмтеатр имени К. С. Станиславского для премьерной постановки пригласил двух режиссёров из Кыргызстана — Вячеслава Виттиха и Максима Лисовского. Карагандинской публике эти имена уже известны — по спектаклю «Дамы Гольдони».

Открытие нового сезона с премьерным спектаклем состоится 12 и 13 сентября.

На сцене появится загадочный Пигмалион — гений, безумец и миллионер, создавший сенсационную театральную труппу. Его артисты поют, танцуют, влюбляются и выходят из-под контроля. А зрителю предстоит разобраться, кто перед ним: люди, куклы или нечто гораздо опаснее. В спектакле много пластики и музыки.

— Специально для Карагандинского театра Станиславского я написал историю по мотивам двух пьес — «Сеньор Пигмалион» Хасинто Грау и «Куклы» Сергея Беляковича. Это необычный спектакль — многожанровый, многоплановый. Занят основной состав труппы. Актёры появляются в неожиданных амплуа. Можно будет и посмеяться, и погрустить. Очень неожиданный финал — интрига абсолютно для всех, — говорит режиссёр-постановщик Вячеслав Виттих.

Следующий показ «Пигмалиона Хауса» пройдёт 27 сентября.

А в октябре труппа театра отправится на гастроли в Усть-Каменогорск. 9–11 октября карагандинские артисты покажут на сцене Восточно-Казахстанского областного театра драмы и оперетты спектакли для детей и взрослых, включая премьеру «Пигмалион Хаус».