Карагандинскую молодёжь приглашают в Школу аналитики

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В Карагандинской области действует региональная Школа аналитики — площадка для подготовки нового поколения экспертов. Сейчас идёт набор на второй поток проекта, который поможет участникам развить навыки анализа данных и научиться использовать современные инструменты для подготовки решений.

Проект реализует Управление по вопросам молодёжной политики Карагандинской области при поддержке аналитического центра Taldau AI Analytics. Центральная тема обучения — «Стратегия действий: Data-Driven подход и умные решения для развития Карагандинской области».

Участников ждут лекции и практические занятия с ведущими казахстанскими экспертами. В программе — методы анализа и визуализации данных, работа со статистикой и инструменты искусственного интеллекта. По итогам обучения команды подготовят аналитические материалы с практическими рекомендациями для государственных органов региона.

Принять участие могут молодые люди до 40 лет с высшим образованием. Всего во втором потоке планируют обучить 60 человек.

Заявки принимаются до 11 сентября 2026 года на сайте https://www.saryarqa-jastary.kz. Обучение пройдёт с 18 сентября по 7 ноября, в течение восьми недель. Занятия будут проходить по субботам в офлайн-формате.