Скорая помощь Карагандинской области — среди лучших команд страны

Команда Карагандинской области заняла первое место в категории «Политравма» на II республиканском чемпионате среди бригад скорой медицинской помощи. В общем зачёте карагандинские специалисты стали четвёртыми, сообщает управление здравоохранения региона.

Чемпионат прошёл в Таразе. В профессиональном состязании участвовали 27 команд — 20 из регионов Казахстана, а также представители Беларуси, Азербайджана, Кыргызстана и Узбекистана.

Карагандинский регион представляла команда Областной станции скорой медицинской помощи. И уже на одной из важных станций соревнований — PHTLS «Политравма» — карагандинская команда заняла первое место.

В преддверии чемпионата специалисты ежедневно занимались в Учебно-симуляционном центре Областной станции скорой медицинской помощи. Отрабатывали алгоритмы оказания экстренной помощи, действия при политравме, принятие решений в условиях дефицита времени и, что особенно важно, командное взаимодействие.

По словам руководителя Учебно-симуляционного центра Областной станции скорой медицинской помощи Вячеслава Рогозина, подготовка была довольно длительной и к результату команда шла последовательно.

— Ничего бы не получилось без очень хорошей команды. Это, естественно, наши инструкторы Учебно-симуляционного центра. Непосредственный вклад в подготовку нашей команды внесли и статисты. Мы очень стремились к хорошему результату, — отмечает Вячеслав Рогозин. — Когда мы узнали, что заняли четвёртое место, для нас это была большая радость. Это самое высокое место Карагандинской области за всё время проведения подобных чемпионатов.

Уже сейчас команда определяет направления, которые необходимо усилить. На следующий год подготовлен план дальнейшей работы, а к тренировкам намерены приступить как можно раньше.

— Самое главное — не те места, которые мы занимаем, и не те результаты, которые мы показываем. Главное — улучшение качества оказываемой медицинской помощи бригадами скорой помощи в нашем регионе, — подчеркнул руководитель Учебно-симуляционного центра.