В этом году в Каркаралинском районе приступили к ремонту нескольких направлений дорожной сети. Работы начаты на трассе Каркаралинск – Касыма Аманжолова. Они ведутся в рамках двух проектов: на 41 км предусмотрен средний ремонт, ещё 3,2 км отремонтируют капитально. На дороге Каркаралинск – Егиндыбулак уже обновили 60 км из 90, на Тегисшилдик – Коктас — 7 км из 20.

Ремонт дорог, новые рабочие места, качество жизни в сёлах и развитие туризма – эти темы стали главными на встрече акима Карагандинской области Ермаганбета Булекпаева с жителями Каркаралинского района.

Глава региона отметил, что Каркаралинский район с его природными достопримечательностями и богатым культурным наследием имеет все возможности стать одним из популярных туристических центров страны.

Однако для этого необходимо не только привлекать гостей, но и создавать комфортную инфраструктуру.

Одним из событий, которое уже привлекло внимание к региону, стал гастрономический фестиваль «Байқымыз». Впервые его провели этим летом, и он собрал более 20 тысяч человек. Фестиваль решили сделать ежегодным.

Продолжается развитие рекреационной зоны «Бугылы». Здесь прокладывают водопроводные и канализационные сети, строят электросети, устанавливают трансформаторное оборудование. Основная часть инженерных работ уже выполнена, также проводится благоустройство территории.

При этом, по словам Ермаганбета Булекпаева, важно, чтобы туристический поток приносил пользу не только крупным базам отдыха, но и местным жителям.

— Развитие туризма зависит не только от государства и инвесторов, но и от самих жителей. Необязательно начинать с крупного бизнеса. Иногда достаточно небольшой семейной инициативы. Мы хотим, чтобы туризм приносил доход обычным семьям Каркаралинского района, давал молодёжи возможность работать и реализовывать себя на родной земле. Наша задача — создавать условия для предпринимательства, развивать инфраструктуру и поддерживать перспективные проекты, — подчеркнул аким области.

В районе продолжают решать и вопросы коммунальной инфраструктуры. В эксплуатацию ввели водопровод «Жарлы – Каркаралы», новые сети построили в сёлах Айырык, Айнабулак и Татан. В Каркаралинске завершают строительство канализационно-очистных сооружений.

Изменения затрагивают и другие населённые пункты. В посёлке Карагайлы отремонтировали школу, обновили систему отопления Дома культуры и приступили к ремонту пяти улиц. До конца года здесь планируют завершить строительство водопровода и ввести в эксплуатацию очистные сооружения.

Отдельно обсудили доступность медицинской помощи. В районе открыли девять медобъектов, больница получила пять автомобилей скорой помощи. Для жителей отдалённых сёл внедрили телемедицину. Теперь они могут получить онлайн-консультации не только терапевтов, но и узких специалистов, не выезжая в районный или областной центр.

О планах по дальнейшему развитию территории рассказал аким района Саят Мусин. В этом году в районе реализуют два сельскохозяйственных инвестиционных проекта с созданием 25 рабочих мест. На следующий год намечено ещё шесть проектов, которые обеспечат работой 52 человека. Среди них — строительство молочной фермы, цеха по переработке кожи и развитие мясного животноводства. Кроме того, планируется запуск двух проектов в горнодобывающей отрасли.

На встрече жители обозначили и проблемы, которые требуют отдельного внимания. В частности, они обеспокоены сохранностью отремонтированной дороги на Егиндыбулак: по ней могут начать активно ездить большегрузные автомобили, что приведёт к быстрому износу покрытия. Как сообщили на встрече, сейчас разрабатывается проект, предусматривающий движение тяжёлого транспорта в объезд по техническим дорогам.

Также каркаралинцы подняли вопросы электроснабжения, строительства физкультурно-оздоровительного комплекса и других спортивных и социальных объектов.

Подводя итоги встречи, глава региона поручил проработать все озвученные вопросы и подготовить план мероприятий по их решению.

А затем Ермаганбет Булекпаев провёл приём жителей по личным вопросам.