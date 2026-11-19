Карагандинский спасатель Александр Комаров поднялся на пьедестал мирового первенства по гиревому спорту. На чемпионате мира, который прошёл в Риге (Латвия), сотрудник ДЧС области завоевал бронзовую медаль.

Александр Комаров работает старшим инженером управления организации пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Карагандинской области. За его плечами — серьёзный спортивный опыт и звание мастера спорта Республики Казахстан.

В чемпионате мира приняли участие более 500 спортсменов из свыше 30 стран. Карагандинец выступал в личном зачёте среди взрослых в весовой категории до 85 килограммов. В дисциплине «длинный цикл» он показал высокий результат и стал бронзовым призёром.

Успех Александра стал частью общего достижения национальной сборной. Команда Казахстана также поднялась на пьедестал почёта, завоевав серебряные медали в эстафете по длинному циклу.

По информации ДЧС Карагандинской области