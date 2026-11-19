Жителям и автомобилистам, которые пользуются маршрутом Осакаровка – Есиль – Караколь – Молодёжный, теперь будет комфортнее добираться до места назначения. На областной автодороге завершили ремонт последнего участка протяжённостью 10 километров. Теперь вся 72-километровая трасса имеет асфальтовое покрытие.

Ранее на отрезке с 62-го по 72-й километр вместо асфальта было щебёночно-гравийное покрытие. В этом году здесь провели средний ремонт. Дорожники укрепили основание и обочины, устранили пучины, уложили два слоя асфальта. Также привели в порядок водопропускные железобетонные трубы.

Установили новые дорожные знаки и нанесли разметку.

Теперь весь маршрут асфальтирован. Об этом сообщили в Управлении пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карагандинской области.