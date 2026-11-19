Тех, кто добился заметных результатов в учёбе, науке, спорте и общественной жизни, отметили на конкурсе «Лучший студент Карагандинской области – 2026». В этом году на участие в нём поступило 124 заявки. Победителей определили в семи номинациях.

Главное звание — «Лучший студент года» — присудили Самату Асенбаеву, студенту четвёртого курса Карагандинского технического университета имени Абылкаса Сагинова. Он обучается по специальности «горное дело», является обладателем Президентской стипендии, занимается научной и общественной работой.

— Очень рад, что мой труд получил такую оценку. Это не только моя личная победа, но и достижение всего университета. За этим результатом стоят упорная работа и целеустремлённость. В дальнейшем хочу добиться больших успехов в горнодобывающей отрасли. Такие конкурсы дают студентам дополнительную мотивацию развиваться, ставить перед собой цели и двигаться вперёд, — считает Самат.

В спортивной номинации победила Аида Тойшыбекова из Карагандинского университета Казпотребсоюза. Она более десяти лет занимается дзюдо и самбо. Одно из главных достижений спортсменки в этом году — серебряная медаль XX летних Азиатских игр в смешанном командном турнире по дзюдо.

– Я благодарна за высокую оценку моего труда. Все усилия были не зря. Самым сложным стартом для меня стали Азиатские игры, где наша команда заняла второе место. Дзюдо уже стало смыслом моей жизни. Это не просто борьба, а ежедневная работа, стремление становиться лучше, – поделилась спортсменка.

За творческие достижения отметили Айшабиби Крыкбаеву, также студентку Карагандинского университета Казпотребсоюза. Она обучается по специальности «судебно-правоохранительная деятельность». В этом году девушка завоевала титул «Мисс Караганда – 2026» и теперь готовится представить регион на национальном конкурсе «Мисс Казахстан – 2026».

– Победа в номинации «Лучший творческий студент года» ещё раз убедила меня: если чего-то действительно хочешь и упорно работаешь, всё получится. Такие конкурсы мотивируют двигаться дальше. Вдвойне приятно, что награду я получила в стенах родного университета, – рассказала Айшабиби.

В числе лауреатов также Жадигер Садык из Карагандинского технического университета имени Абылкаса Сагинова. Его признали лучшим молодым учёным года.

Звание лучшего интеллектуала получила Жансулу Даулетханкызы, представляющая Академию Bolashaq.

Отдельно отметили достижения студенческих объединений.

Лучшим студенческим клубом стал народный ансамбль танца «Жарқын» Карагандинского национального исследовательского университета имени академика Е. А. Букетова.

В номинации «Лучший волонтёрский клуб года» победила организация Next Generation Карагандинского медицинского университета имени П. Поспелова.

Конкурс проводится второй год подряд по инициативе Молодёжного ресурсного центра Карагандинской области.

Победители трёх номинаций — «Лучший студент года», «Лучший студенческий клуб года» и «Лучший волонтёрский клуб года» — получили сертификаты на 400 тысяч тенге. В остальных категориях размер денежного поощрения составил 250 тысяч тенге.