Аграрии Карагандинской области наращивают производство, обновляют технику, расширяют посевные площади и развивают животноводство. По итогам 10 месяцев этого года объём валовой продукции сельского хозяйства достиг 445 млрд теңге. За три года показатель увеличился более чем на 21 процент. Положительная динамика отмечается как в животноводстве, так и в растениеводстве.

Заметный вклад в результаты отрасли вносит животноводство. С начала года в регионе произведено 79,4 тыс. тонн мяса, 192,5 тыс. тонн молока и более 535 млн яиц. Увеличивается поголовье крупного рогатого скота и лошадей, развивается птицеводство.

Для дальнейшего роста производства важно обеспечить хозяйства надёжной кормовой базой. В этом году площади кормовых культур увеличились почти на 20% и превысили 206 тыс. гектаров. Это создаёт дополнительные условия для развития животноводства и подготовки к зиме.

Хорошие результаты показывает и растениеводство. Аграрии продолжают менять структуру посевов, расширяя площади под более перспективные и востребованные культуры. В частности, посевы масличных увеличились на 35,6 тыс. гектаров. Такая диверсификация позволяет хозяйствам расширять ассортимент продукции и снижать зависимость от одной культуры.

В этом году в регионе собрано свыше 421 тыс. тонн картофеля. Валовой сбор овощей превысил 70 тыс. тонн, масличных культур — 71 тыс. тонн.

Отдельное внимание — сохранности урожая. Ведь важно не только вырастить продукцию, но и обеспечить условия для её хранения и дальнейшей реализации. Сегодня мощности зернохранилищ области составляют 1,44 млн тонн, картофеле- и овощехранилищ — почти 358 тыс. тонн.

— Мы последовательно работаем над укреплением агропромышленного комплекса. Для нас важно не просто наращивать объёмы производства, но и повышать его эффективность. Поэтому поддерживаем обновление сельскохозяйственной техники, расширение посевных площадей, развитие кормовой базы и реализацию новых инвестиционных проектов. Всё это помогает хозяйствам работать стабильнее и создавать основу для дальнейшего роста отрасли, — отметил заместитель руководителя Управления сельского хозяйства Карагандинской области Сырым Бошпанов.

Одним из инструментов развития остаётся государственная поддержка. По программам «Кең Дала» и «Кең Дала — 2» сельхозтоваропроизводителям выделено 15,9 млрд теңге. Ещё одним важным механизмом стало льготное финансирование через АО «КазАгроФинанс». С его помощью хозяйства приобрели более тысячи единиц сельскохозяйственной техники.

Растёт и инвестиционная активность. Сейчас в агропромышленном комплексе области реализуются 40 проектов общей стоимостью 51,5 млрд теңге. Их запуск позволит создать 383 рабочих места и расширить производственные возможности региона. Двенадцать проектов стоимостью 12,9 млрд теңге уже введены в эксплуатацию, обеспечив работой 177 человек.

До конца этого года в области планируют довести объём валовой продукции сельского хозяйства до 559,6 млрд теңге, продолжить увеличение поголовья сельскохозяйственных животных и нарастить инвестиции в отрасль.