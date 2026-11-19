В Университете Шихэцзы Китайской Народной Республики открылся Центр казахского языка и культуры, созданный совместно с Карагандинским техническим университетом имени Абылкаса Сагинова. Здесь студенты смогут знакомиться с казахской культурой, изучать язык и участвовать в образовательных и гуманитарных проектах.

Открытие центра стало продолжением многолетнего сотрудничества двух университетов. Академическое партнёрство развивается уже более десяти лет и охватывает образовательную сферу, научные исследования и обмен студентами и преподавателями.

На открытии представители двух университетов говорили о значении академических и культурных связей между Казахстаном и Китаем.

В центре планируют проводить занятия по казахскому языку, знакомить китайских студентов с историей, литературой и национальными традициями Казахстана. Также здесь будут организовывать культурно-просветительские мероприятия, встречи студентов и преподавателей, обмениваться опытом и разрабатывать совместные гуманитарные проекты.

Это не первый совместный проект. С 2012 года при Карагандинском техническом университете действует Институт Конфуция, благодаря которому студенты могут изучать китайский язык и знакомиться с культурой Китая. Теперь у китайской стороны появилась возможность глубже познакомиться с казахским языком и культурным наследием нашей страны.

Ещё одним направлением взаимодействия стала трёхлетняя магистерская программа двойного диплома по специальности «машиностроение». Студенты проходят обучение в Казахстане и Китае, участвуют в совместных научных исследованиях. В этом году первый выпускник программы У Сяоюй успешно защитил магистерскую диссертацию.