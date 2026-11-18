В отдалённых сёлах Карагандинской области становится больше подразделений пожарной охраны. Это позволит быстрее реагировать на возгорания и другие чрезвычайные ситуации и повысит безопасность жителей.

Недавно два новых добровольных противопожарных формирования открыли в Каркаралинском районе. Ещё в нескольких населённых пунктах идёт строительство таких объектов.

Один из новых постов начал работу в селе Жанатоган. Он будет обеспечивать безопасность двух населённых пунктов, где проживают более 600 человек. Подразделение оснастили пожарным автомобилем, средствами связи, необходимым оборудованием и специальной одеждой. Для сотрудников созданы условия для круглосуточного дежурства.

Ещё один пожарный пост открыли в посёлке Карагайлы. Его зона ответственности охватит более четырёх тысяч жителей.

В здании предусмотрены бокс для пожарной техники, диспетчерская, комната отдыха, кухня и санитарный узел с душевой. Для поддержания комфортной температуры установлено электрическое отопление.

Посты открылись по программе «Ауыл құтқарушылары».

Работа по укреплению противопожарной инфраструктуры ведётся и в других районах области. Новые пожарные посты строят в посёлке Мойынты Шетского района, селе Акбастау Абайского района, селе Жаланаш и посёлке Сарышаган Актогайского района, а также в сёлах Белагаш, Тогузкудук и Актобе Бухар-Жырауского района.

Кроме того, в селе Юбилейном Абайского района планируется открыть пожарный пост на базе крестьянского хозяйства. В посёлке Белагаш уже началось строительство пожарной площадки.

Для сельских жителей, особенно тех, кто проживает вдали от районных центров, наличие таких подразделений имеет большое значение.

Собственный пожарный пост позволяет сократить время прибытия спасателей, оперативнее приступить к тушению огня и не допустить распространения пожара на жилые дома и другие объекты.

По информации ДЧС Карагандинской области