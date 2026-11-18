Аким Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев встретился с карагандинскими спортсменами, которые представляли Казахстан на летних Азиатских и Параазиатских играх 2026 года.

В Играх приняли участие 42 спортсмена из нашего региона, выступавшие в 18 видах спорта. Они завоевали 15 серебряных и бронзовых медалей.

Глава региона поблагодарил спортсменов и тренеров за проделанную работу, отметив, что их достижения — результат упорства, дисциплины и большой ежедневной работы.

— Карагандинская область всегда славилась спортивными традициями и сильными спортсменами. Ваши результаты — это не только личные достижения, но и вклад в авторитет нашего региона и всей страны. Вы являетесь примером для молодёжи. Наша задача — поддерживать талантливых спортсменов и создавать условия для их дальнейшего роста, — подчеркнул Ермаганбет Булекпаев. — А ваша — стремиться к новым победам и передавать накопленный опыт молодому поколению.

Среди тех, кто привёз медали с международных соревнований,

немало карагандинских спортсменок.

В их числе Эльмира Сыздыкова, Аделина Земс и Кристина Овчинникова, завоевавшие серебряные награды, а также бронзовый призёр Аделина Чистякова.

Для Эльмиры Сыздыковой эти Азиатские игры стали уже вторыми.

— Я рада завоёванной медали, но, конечно, есть сожаление об упущенной возможности. Теперь главная цель — успешно выступить на чемпионате мира, завоевать медаль и путёвку на Олимпийские игры, — поделилась Эльмира Сыздыкова.

Хорошие результаты показали и участники Параазиатских игр. Карагандинскую область на соревнованиях представляли 10 спортсменов.

Они выступали в параплавании, паралёгкой атлетике и теннисе на колясках, завоевав восемь медалей: одну золотую, пять серебряных и две бронзовые.

Парапловец Диас Кенжебек стал победителем на дистанции 100 метров на спине, установил рекорд Азии и получил лицензию на Паралимпийские игры 2028 года в Лос-Анджелесе.

— Соревнования прошли на высоком уровне, своими результатами я доволен. Особенно рад золотой медали на дистанции 100 метров на спине. Эти старты открыли для меня новые перспективы — я получил путёвки на чемпионат мира и Паралимпийские игры. Теперь моя главная задача — готовиться к предстоящим соревнованиям, — рассказал Диас Кенжебек.

В числе других призёров Параазиатских игр — Наталья Звягинцева, Роман Потапов и Дастан Мукашбеков.

За успехами спортсменов стоит и большая работа тренеров, которые сопровождают своих подопечных на пути к высоким результатам.

— Хочу поблагодарить руководство области за то, что отметили труд спортсменов и тренеров. За каждой победой стоит огромная работа. Молодым спортсменам хочу пожелать терпения, трудолюбия и настойчивости. Не нужно опускать руки, если что-то не получается: победы приходят не сразу. А занятия спортом в любом случае делают жизнь ярче, помогают находить друзей и преодолевать себя, — говорит тренер Натальи Звягинцевой Наталья Манохина.

Тренер также подняла вопрос о необходимости строительства современного бассейна.

Ермаганбет Булекпаев сообщил, что строительство 50-метрового бассейна предусмотрено в проекте универсальной спортивной арены. В комплексе планируется оборудовать восьмидорожный бассейн с трибунами для зрителей. Глава региона подчеркнул, что новый бассейн будет доступен не только параспортсменам, но и всем жителям, занимающимся плаванием.

В спорткластер также войдут универсальная спортивная и ледовая арены, легкоатлетический манеж, школа-интернат-колледж олимпийского резерва имени Алии Молдагуловой, стадион категории UEFA-4 на 15 тысяч зрителей, футбольная академия и физкультурно-оздоровительный комплекс для людей с инвалидностью.

В завершение встречи спортсменам и их тренерам вручили специальные сертификаты за высокие результаты на летних Азиатских и Параазиатских играх.