Распознавать лица, находить нарушителей, следить за дорогами и помогать раскрывать преступления. Всё это сегодня умеют цифровые системы, которые активно внедряют в работу полиции Карагандинской области. Только за 10 месяцев с помощью камер видеонаблюдения и других технологий в регионе раскрыли 2387 уголовных правонарушений.

Аким Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев, председатель Комитета административной полиции МВД РК Мурат Кабденов и начальник Департамента полиции области Негмет Исмагулов посетили Центр оперативного управления департамента полиции, где им показали обновлённую систему видеонаблюдения и цифровые сервисы.

В первую очередь модернизировали сам Центр оперативного управления. Обновили систему отображения информации и ускорили её передачу операторам 102. Кроме того, в городах и районах области открыли 12 центров оперативного управления. Теперь полицейские могут быстрее реагировать на происшествия не только в Караганде, но и в других населённых пунктах.

Сегодня в регионе работают более 100 тысяч камер видеонаблюдения. Свыше 41 тысячи из них подключены к системе полиции. За год их количество выросло на 21 тысячу. К видеонаблюдению подключают школы, больницы, торговые центры, вокзалы и другие общественные объекты.

При этом камеры не просто записывают видео. Многие из них оснащены искусственным интеллектом и способны самостоятельно распознавать лица, отслеживать движение транспорта, выявлять скопления людей и находить места незаконного выброса мусора.

В области уже работают 1169 камер с модулями видеоаналитики. Их возможности помогают полиции быстрее выявлять нарушения и устанавливать подозреваемых.

— За 10 месяцев с помощью технологий распознавания лиц установили и задержали 18 человек, представлявших оперативный интерес. Всего благодаря камерам видеонаблюдения и цифровым инструментам раскрыто 2387 уголовных правонарушений. Ещё 164 камеры помогают выявлять нарушения правил благоустройства, в том числе незаконное складирование бытового и строительного мусора, — рассказал заместитель начальника Департамента полиции Карагандинской области полковник полиции Жанат Какажанов.

Цифровизация затронула и повседневную работу полицейских. В области используют 150 электронных средств контроля за подучётными лицами. Патрульные и сотрудники спецподразделений получили смарт-жетоны со встроенными видеокамерами. Для участковых внедряют систему «Цифровой участковый».

Помогают полиции и беспилотники. Их используют не только для наблюдения за обстановкой и выполнения оперативных задач, но и для контроля за чистотой территорий в рамках программы «Таза Қазақстан».

На дорогах работают 170 стационарных комплексов, которые фиксируют нарушения правил дорожного движения.

Отдельное направление — работа с обращениями жителей. Сообщить о проблеме или происшествии можно через портал eGov, приложение POLICE-102 и мобильные приложения банков. Все обращения поступают в единую систему, которая помогает быстрее передавать информацию полицейским.

В департаменте полиции отмечают, что главная задача цифровизации не просто увеличить количество камер и техники, а сделать работу правоохранительных органов быстрее и эффективнее.