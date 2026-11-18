Спортсмены Карагандинской области успешно выступили на чемпионате Азии по рукопашному бою в Паттайе (Таиланд). В соревнованиях приняли участие представители 24 стран.

Сборная Казахстана заняла первое место в общекомандном зачёте. Второе место у команды Таиланда, третье — у сборной Монголии.

Весомый вклад в успех национальной команды внесли семь спортсменов Карагандинской области. В разделах «Поединок» и «Самооборона» они завоевали в общей сложности 13 медалей: пять золотых, две серебряные и шесть бронзовых.

В «Поединке» золотую медаль у Алии Байжановой (16–17 лет, 58 кг) и Дильназ Карибаева (18 лет и старше, 48 кг). Серебряным призёром стал Абдинұр Аубакир (14–15 лет, свыше 70 кг). Бронзовые награды получили Аблайхан Карибаев (67 кг), Искандер Кенгесбай (73 кг) и Султанали Динкабыл (80 кг).

В разделе «Самооборона» золотыми призёрами стали Абдинұр Аубакир (14–15 лет, свыше 70 кг), Алия Байжанова (16–17 лет, 60 кг) и Дильназ Карибаева (18 лет и старше, 50 кг). Серебряную медаль завоевал Султанали Динкабыл (90 кг). Бронзовыми призёрами стали Аблайхан Карибаев (70 кг), Искандер Кенгесбай (80 кг) и ветеран спорта Сарсенбек Жакупов (70 кг).

По информации Управления физической культуры и спорта Карагандинской области