В Шахтинске продолжается работа по развитию спортивной инфраструктуры и благоустройству дворовых территорий. В городе создают больше возможностей для занятий спортом рядом с домом, чтобы дети, подростки и молодёжь могли активно проводить свободное время.

В городе завершён текущий ремонт пяти футбольных полей, расположенных во дворах многоквартирных жилых домов по адресам: улица Абая Кунанбаева, 62, 70 и 79; улица Ленинградская, 65 и 69.

На всех пяти площадках установили ограждения, уложили искусственное покрытие, оборудовали футбольные ворота и баскетбольные щиты с кольцами. Обновлённые пространства подходят не только для футбола, но и для игры в баскетбол, что расширяет возможности для активного отдыха жителей.

Работы на этом не заканчиваются. В настоящее время ведётся установка и подключение уличного освещения, чтобы заниматься спортом на площадках было комфортно и в вечернее время.

По информации акимата Шахтинска