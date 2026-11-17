В Карагандинской области выбрали лучших участковых инспекторов Казахстана. В регионе прошёл финал республиканского конкурса профессионального мастерства, собравший 20 полицейских страны.

Конкурс организовал Департамент полиции Карагандинской области при поддержке акимата региона по поручению министра внутренних дел Казахстана. В отборочных этапах приняли участие более семи тысяч участковых инспекторов страны.

В финал вышли сотрудники, которые успешно прошли отбор в своих регионах и показали высокие результаты в работе.

Участковые соревновались в профессиональной подготовке, практических навыках и знании служебных обязанностей. Особое внимание уделялось профилактике правонарушений, взаимодействию с жителями и умению быстро реагировать на сложные ситуации.

Конкурс стал не только возможностью определить сильнейших, но и площадкой для обмена опытом.

В награждении приняли участие аким Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев, председатель Комитета административной полиции МВД РК генерал-майор полиции Мурат Кабденов, начальник Департамента полиции области Негмет Исмагулов и прокурор области Мурат Тлеубердиев.

Глава региона отметил, что именно участковые чаще других полицейских находятся в непосредственном контакте с людьми. От их ответственности, принципиальности и умения находить общий язык с жителями во многом зависит безопасность на конкретной улице, в посёлке или ауле.

– Глава государства определил принцип «Закон и порядок» одним из важнейших ориентиров развития нашего общества. Но закон и порядок — это не только работа правоохранительной системы. Это прежде всего уверенность каждого человека в том, что его права защищены, что справедливость существует не только на бумаге и что государство всегда готово прийти на помощь. И здесь особая роль принадлежит именно вам – участковым инспекторам. Потому что для многих граждан государство начинается не с высоких кабинетов, а с конкретного человека, к которому можно обратиться за помощью. С участкового, который знает свой район, свои улицы, проблемы семей и жителей, который умеет не только требовать соблюдения закона, но и слышать людей, – сказал Ермаганбет Булекпаев.

К конкурсантам также обратился Мурат Кабденов.

– Участковый инспектор – лицо полиции, ведь именно он напрямую работает с населением, знает проблемы людей и помогает обеспечивать их безопасность. Глава государства уделяет особое внимание повышению статуса участковых инспекторов и улучшению их социального обеспечения. Это говорит о высокой значимости вашей службы, – отметил председатель Комитета административной полиции МВД РК.

Победителем республиканского конкурса стал майор полиции Бауыржан Сарыбаев. Он представляет Департамент полиции Акмолинской области. Также его наградили медалью Министерства внутренних дел Республики Казахстан «За вклад в обеспечение правопорядка».

В органах внутренних дел Бауыржан Сарыбаев служит 14 лет, семь из них работает участковым. По его словам, важны не только профессиональная подготовка и физическая выносливость, но и умение находить общий язык с людьми.

– Главная задача участкового – обеспечить безопасность людей и не допустить правонарушений. Для этого нужно постоянно быть на связи с жителями, знать проблемы своего участка и относиться к каждому человеку с пониманием. В нашей работе очень важно доверие граждан, – подчеркнул Бауыржан Сарыбаев.

Второе место занял майор полиции Тулебий Колманов, представитель Туркестанской области. Его также отметили нагрудным знаком «Отличник МВД Республики Казахстан»

Третьим стал капитан полиции Мырзатай Мекенбай, работающий в Департаменте полиции Жамбылской области. Кроме того, призёра наградили грамотой министра внутренних дел Республики Казахстан.

Отдельно отметили лучших участковых Карагандинской области. Уже третий год подряд аким региона вручает денежные сертификаты по два миллиона тенге лучшим городскому и сельскому инспекторам.

В номинации «Лучший городской участковый инспектор полиции» победил подполковник полиции Айдар Маканов, представляющий Отдел полиции Сарани.

Лучшим сельским участковым признан старший лейтенант полиции Жандос Кыдыргельді из Актогайского района.

Кроме того, ряду сотрудников полиции вручили благодарственные письма министра внутренних дел Казахстана.

Завершилось награждение концертом.