В Темиртау занимаются коммунальной инфраструктурой. Один из крупных проектов — реконструкция тепловых сетей на нескольких улицах города. Работы охватили более восьми километров тепломагистралей. Старые трубопроводы уже заменили, подрядчики завершают благоустройство территорий.

Самый протяжённый участок — тепломагистраль ТМ-3 на улице Мичурина. Здесь обновили более четырёх километров сетей — от водопроводной камеры «Мука-Сахар» на улице Караганды до теплового пункта № 34.

От этой магистрали зависит теплоснабжение почти 35 тысяч абонентов.

Здесь уже завершили устройство и бетонирование железобетонных опор.

Ещё более трёх километров трубопроводов заменили на улицах Ушинского и Мира — от проспекта Строителей до тепловой камеры № 18 на пересечении проспектов Мира и Металлургов. Вместо старых труб уложили новые стальные с пенополиуретановой теплоизоляцией.

Реконструкция позволит повысить надёжность теплоснабжения, снизить риск аварий на обновлённых участках сетей и обеспечить более стабильную подачу тепла жителям Темиртау.