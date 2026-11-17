Около 19 тонн сельскохозяйственной продукции реализовали на ярмарке «Дала дәмі», которая стала одной из площадок Дня Актогайского района в Балхаше. Праздник под названием «Ынтымағы жарасқан қос өлке» объединил представителей двух регионов, став поводом для делового общения, спортивных встреч и знакомства с жизнью и традициями Актогайского района.

На ярмарке сельхозтоваропроизводители представили мясную, молочную продукцию, овощи и фрукты. Жители Балхаша могли купить свежие продукты по доступным ценам.

Всего было реализовано около 12 тонн мяса, 6 тонн овощей и фруктов и 1 тонна молочной продукции.

Активным участникам ярмарки вручили благодарственные письма акима Балхаша.

— Ярмарка объединила сельхозтоваропроизводителей Балхаша, Актогайского района и других регионов, дав им возможность представить свою продукцию жителям города. Балхашцам был предложен широкий ассортимент мясной, молочной и овощной продукции по доступным ценам. Ярмарки способствуют поддержке отечественных производителей и укреплению межрегионального сотрудничества, — отметил руководитель Отдела предпринимательства и сельского хозяйства Балхаша Ерслан Зияда.

Спортивная часть программы объединила команды Балхаша и Актогайского района.

Участники встретились в соревнованиях по казахской борьбе, футзалу и волейболу.

Юные борцы состязались в формате «стенка на стенку», а футзальные команды разыграли кубок «Бірлік». Завершили спортивную программу волейбольным матчем.

Продолжился праздник во Дворце культуры имени М. Хамзина. Здесь прошёл концерт «Ақтоғай асыл мекенім!». С приветственным словом к участникам обратился аким Балхаша Саян Муратулы. Он подчеркнул значение исторической общности, дружеских отношений и дальнейшего сотрудничества между двумя регионами.

На вечере также наградили жителей, внёсших вклад в развитие межрегиональных связей и организацию мероприятия.

Музыкальную программу составили выступления народного ансамбля песни и танца «Тоқырауын толқындары», квартета «Толқындастар», ансамбля «Ардагерлер шуағы» и сольных исполнителей. Прозвучали казахские народные песни и кюи.

По информации акимата города Балхаша