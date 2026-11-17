Три школьника из Карагандинской области стали призёрами XIX Президентской олимпиады по естественно-математическому направлению. В республиканском этапе, который прошёл в Астане, участвовали 188 одиннадцатиклассников. Им предстояло решить задания по математике, физике, химии и биологии.

Регион представляли девять школьников, успешно прошедших отборочный этап.

По итогам соревнований серебряную медаль завоевала Диана Нуркенова, ученица лицея №2 Караганды.

— Самой сложной для меня была физика, легче далась биология. Думаю, до победы немного не хватило подготовки. Но второе место тоже очень хорошее достижение, — поделилась Диана.

Ещё две бронзовые медали в копилку области принесли Имран Чавоши из школы-лицея-интерната «Мурагер» и Алишер Сайлау из школы-лицея-интерната «Дарын».

Имран больше всего увлекается физикой. В его копилке победы на лингвистических соревнованиях разного уровня, конкурсы проектных работ и участие в международной олимпиаде по математике. Но Президентская олимпиада стала для него особым испытанием: готовиться пришлось сразу по четырём предметам.

— К Президентской олимпиаде пришлось готовиться по всем предметам, в том числе по химии и биологии, которыми я интересуюсь меньше. Думаю, до победы не хватило удачи и подготовки по некоторым темам. Но для меня эта олимпиада стала отличным опытом и возможностью завести новые знакомства, — рассказал школьник.

Алишер Сайлау признался, что сложнее всего ему далась химия. Теперь он планирует уделить этому предмету больше внимания. А более высокого результата, по его мнению, помешала добиться невнимательность.

— Из-за неправильно записанной формулы я допустил ошибку в решении одной из задач по физике. Ранее я неоднократно добивался успехов на областных этапах республиканских олимпиад, поэтому рад, что и на этот раз смог стать призёром. Благодарен своим наставникам и учителям, которые поддерживали меня и помогали, — отметил Алишер.

В итоге команда Карагандинской области увезла из Астаны одну серебряную и две бронзовые медали.