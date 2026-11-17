Аким Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев встретится с жителями Каркаралинского района и проведёт личный приём.

Встреча с населением состоится 19 ноября 2026 года в 11:00 в Доме культуры Каркаралинска.

Для сбора вопросов и предложений от населения создана рабочая группа. Оставить свои обращения можно по телефону

(8-72146) 3-13-66 в будние дни с 09:00 до 18:30 (с перерывом на обед с 13:00 до 14:30) или отправить по электронной почте qarqaraly@akimat09.kz.