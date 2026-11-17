Аким Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев встретился со студентами национального университета имени Е. А. Букетова. Он прочитал лекцию об экономике региона, рассказал о перспективах её развития и возможностях трудоустройства для молодых специалистов.

Как развивается промышленность, что привлекает инвесторов и почему строительство дорог и инженерных сетей влияет на создание рабочих мест? Эти темы стали основой разговора с будущими экономистами.

На примерах действующих и новых проектов глава региона объяснил, как устроена экономика области, какие отрасли имеют потенциал для роста и что необходимо для открытия новых предприятий.

Отдельное внимание уделили трудоустройству выпускников. Аким посоветовал студентам не ждать идеальных предложений, не бояться начинать с небольших должностей и набираться практического опыта.

– Будущее региона зависит не только от природных ресурсов, заводов, инвестиций и государства. В первую очередь оно зависит от людей, которые будут его развивать. И сегодня это уже вы. Начинать нужно с любой работы, не стоит её бояться. Важно, чтобы вы понимали, какие возможности есть в области и где сможете применить свои знания, – отметил аким.

Ермаганбет Булекпаев не только рассказал студентам об экономике и трудоустройстве, но и посоветовал, что читать для расширения кругозора.

После лекции разговор продолжился в формате вопросов и ответов.

Студентов интересовали конкретные перспективы: где можно работать после получения диплома и какие направления экономики будут развиваться.

Четверокурсница Айнур Каренова, которая через полгода получит диплом по специальности «туризм», уже задумывается о будущей карьере. Девушка не хочет работать в турагентстве, ориентированном на зарубежные поездки. Ей интереснее развивать внутренний туризм.

Она спросила акима, какие проекты реализуются в Карагандинской области и есть ли в этой сфере возможности для молодых специалистов.

Ермаганбет Булекпаев рассказал о развитии туристических направлений в Балхаше, Приозёрске и Каркаралинске. На побережье Балхаша создают инфраструктуру и специальную экономическую зону для крупных инвестиционных проектов. В Приозёрске подготовили участок площадью восемь гектаров для потенциальных инвесторов. Ещё одно перспективное направление — урочище Бугылы в Каркаралинске.

В ходе разговора аким предложил Айнур пройти практику в областном управлении туризма с возможностью дальнейшего трудоустройства.

Девушка призналась, что очень волновалась, когда задавала вопрос.

– Я считаю, что туризм в Карагандинской области нужно развивать. У нас есть множество рекреационных мест, которые могут внести свой вклад в экономику региона. И я готова приложить свои знания и силы для развития этой отрасли, – отметила студентка.

О возможностях трудоустройства спросил и студент четвёртого курса факультета иностранных языков Динмухаммед Даниярулы. Его интересовали перспективы работы на производственных предприятиях, в том числе в связи с программой «Халықтық құрылыс», озвученной Президентом Казахстана в Послании народу.

– Я давно хотел встретиться с акимом области лично, и сегодня такая возможность появилась. Подобные встречи нужны: они мотивируют студентов, помогают лучше понять перспективы и задуматься о своём будущем. Я считаю, что диалог с молодёжью необходим, – поделился Динмухаммед.

Встреча позволила студентам узнать о развитии региона и обсудить, какие профессиональные возможности есть в Карагандинской области и как ими воспользоваться после окончания университета.