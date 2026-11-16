Как устроена работа уголовно-исполнительной системы, чем занимаются её сотрудники и какие возможности для бизнеса есть в исправительных учреждениях? Об этом узнали студенты карагандинских вузов, представители общественности и предприниматели, принявшие участие в проекте «Азбука правопорядка».

Встреча состоялась в рамках концепции «Закон и порядок».

Её организовали прокуратура Карагандинской области совместно с Департаментом уголовно-исполнительной системы по Карагандинской области и области Ұлытау.

Знакомство с ведомством началось с рассказа о его основных задачах и повседневной работе. Участникам показали видеоматериалы, провели экскурсию по зданию департамента и познакомили с работой ситуационного центра, откуда ведётся оперативное управление.

О важности подобных встреч рассказал заместитель прокурора Карагандинской области Айдын Раев. По его словам, одна из главных задач проекта — не просто говорить о законности, а показывать, как работают государственные институты на практике.

— Глава государства неоднократно отмечал необходимость правового просвещения молодёжи. Это является нашей общей задачей. По нашей инициативе в области реализуется проект «Азбука правопорядка». Наша цель — наглядно продемонстрировать вам работу государственных органов, укрепить доверие к государственным институтам. Уголовно-исполнительная служба принимает прямое участие в обеспечении принципа верховенства закона, — отметил Айдын Раев.

Затем участники отправились в учреждение №31 в посёлке Долинка.

Здесь гостям показали жилую зону: столовую, отряды, клуб, библиотеку и медицинскую часть.

Они смогли увидеть условия содержания осуждённых и познакомиться с организацией внутренней жизни учреждения.

Для предпринимателей программа предусматривала отдельную часть.

Они посетили промышленную зону, где работают производственные участки, ознакомились с выпускаемой продукцией и узнали о возможностях сотрудничества с бизнесом.

В завершение встречи участники подвели итоги, поделились впечатлениями и предложениями по проведению подобных мероприятий.

«Азбука правопорядка» реализуется Проектным офисом при прокуратуре Карагандинской области. Проект направлен на повышение правовой грамотности граждан и знакомство с деятельностью государственных органов.