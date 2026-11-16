Сколько дорог в этом году отремонтировали в Карагандинской области

В Карагандинской области подводят итоги дорожных работ. Один из завершающих объектов сезона — автодорога Сарань – Шахтинск, где асфальт уже уложен по всей протяжённости участка. Подрядчикам осталось демонтировать объездную дорогу и установить знаки. Всего в этом году ремонтом охватили 643 км автодорог общего пользования.

Итоги дорожной кампании обсудили на аппаратном совещании в акимате области.

Продолжается реконструкция двух мостов: через реку Шерубай-Нуру на дороге Сарань – Шахтинск и через реку Ишим на трассе Осакаровка – Есиль.

Работами охвачены и республиканские трассы. На участке Караганда – Жезказган дороги Кызылорда – Жезказган – Караганда – Шидерты реконструируют 122 км полотна.

Также капитально ремонтируют путепровод через железную дорогу на трассе Кызылорда – Павлодар – Успенка – граница РФ и мост через реку Шат на дороге Калкаман – Баянаул – Умиткер – Ботакарa.

В целом в этом году средним ремонтом на республиканских трассах охвачено девять участков общей протяжённостью 280 км.

Обновляются и дороги областного значения. В частности, дорога Шахан – Жанаталап. Её ремонт начали в прошлом году. Здесь заменили основание, уложили асфальт и установили опоры освещения. Сейчас завершается монтаж дорожных знаков.

Средним ремонтом в этом году было охвачено 84 км областных дорог. В Абайском районе отремонтированы участки Акбастау – Суыксу и Караганда – Шахтинск, включая подъезды к шахтам имени Ленина и «Казахстанская». В Шетском районе завершён ремонт участка от села Тумсык до Куттыбая дороги Сакена Сейфуллина – Аксу-Аюлы.

В Нуринском районе начат ремонт дорог Жараспай – Нура и Шахтёр – Егинды. Пока здесь устраняют проблемные участки и готовят материалы, основные работы запланированы на следующий год. Аналогичная ситуация на отдельных отрезках дорог в Актогайском и Бухар-Жырауском районах. В Осакаровском районе средний ремонт дороги Тельмана – Молодёжный уже завершён.

— На всех участках среднего ремонта предусмотрена укладка асфальта в два слоя. Кроме того, по поручению премьер-министра срок гарантийных обязательств по таким объектам увеличен до пяти лет, — сообщил руководитель управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Максут Кожанов.

Одно из направлений работы — внедрение цифровых технологий для контроля за движением большегрузного транспорта. Усиливается и контроль качества строительства и ремонта.

В следующем году в области планируют отремонтировать 336 км дорог. Для своевременного обеспечения объектов материалами также ведётся мониторинг запасов битума. Подрядчикам поручено заранее сформировать необходимые резервы.

Отдельное внимание уделяется дорожной инфраструктуре Караганды. Здесь продолжается строительство и реконструкция улиц Букетова, Муканова, Сарыарка, а также Камали Дюсембекова и Бауыржана Момышулы. Строится продолжение улицы Университетской с выходом на Гапеева.

В рамках среднего ремонта в городе обновили 39 км дорог.

Подводя итоги совещания, аким области Ермаганбет Булекпаев поручил ответственным службам подготовить дорожную инфраструктуру к зимнему периоду и обеспечить качество выполняемых работ.

— Необходимо обеспечить бесперебойное и безопасное движение транспорта на всех участках автодорог. Поручаю ответственным управлениям, акимам городов и районов обеспечить полную готовность дорожной техники, создать необходимый запас противогололёдных материалов, организовать круглосуточное дежурство и оперативное реагирование на ухудшение погодных условий, — подчеркнул глава региона.

Он также акцентировал внимание на своевременной очистке дорог от снега и обработке опасных участков. Все ремонтные работы необходимо завершить с соблюдением температурного режима и нормативных требований.