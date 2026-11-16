В Карагандинской области расширяют работу по восстановлению лесного фонда

В Карагандинской области подвели итоги сезона озеленения городов и сёл региона. Работы по посадке деревьев проводились в рамках экологической программы «Таза Қазақстан». Наибольшее количество саженцев высадили в Караганде и Бухар-Жырауском районе. В следующем году работы продолжатся.

Озеленение населённых пунктов и восстановление лесного фонда обсудили на аппаратном совещании в акимате области.

По словам руководителя управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Тлектеса Досаева, в регионе также проводят инвентаризацию существующих зелёных насаждений. С помощью приложения GreenMap, разработанного совместно с управлением цифровых технологий и оснащённого искусственным интеллектом, уже оцифровано более 1,2 миллиона деревьев.

Продолжается и восстановление лесного фонда. Весной на территориях Кувского и Карагандинского лесных учреждений высадили 1,7 миллиона сеянцев хвойных и лиственных пород. Осенью в Актогайском лесном хозяйстве посадили ещё 210 тысяч сеянцев клёна.

Как сообщил исполняющий обязанности руководителя управления природных ресурсов и регулирования природопользования Асет Тазабеков, за последние пять лет количество высаженных сеянцев увеличилось в 2,4 раза, а площадь лесовосстановительных работ — в 1,6 раза. В следующем году планируется посадить 2,5 миллиона сеянцев.

Для обеспечения этих работ посадочным материалом в области действует лесной питомник. В этом году здесь вырастили 2,8 миллиона сеянцев.

Кроме того, началось строительство комплекса с теплицей для подготовки сеянцев с закрытой корневой системой. Его мощность составит миллион сеянцев в год.

Аким области Ермаганбет Булекпаев подчеркнул, что озеленение должно стать системной работой, а не ограничиваться разовыми посадочными акциями. По его словам, важно не только увеличивать количество высаженных деревьев, но и обеспечивать их приживаемость и сохранность.

— Подготовку к предстоящему сезону посадки деревьев важно начинать уже сейчас. При этом необходимо уделить особое внимание качеству работ по восстановлению лесов. Только такой подход позволит последовательно увеличивать зелёный фонд региона, улучшать экологическую обстановку и делать населённые пункты более комфортными для жизни, — подчеркнул глава региона.

Он также поручил обеспечить своевременный полив и регулярный уход за зелёными насаждениями, отметив, что выполнение этих задач требует совместной работы областных управлений, акиматов и жителей региона.