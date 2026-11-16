Господдержка помогла открыть детский развивающий центр в Молодёжном

В прошлом году жительница посёлка Молодёжного Осакаровского района Гульнар Кусаинова получила государственный грант на открытие детского развлекательного центра.

Предпринимательница имеет инвалидность III группы.

На полученные средства были приобретены мебель и игрушки, проведена рекламная кампания, оплачена аренда помещения и покрыты другие первоначальные расходы, необходимые для запуска проекта.

Со временем бизнес-идея расширилась: развлекательный центр стал настоящим развивающим пространством. Сегодня это первый и единственный центр такого формата в посёлке.

Здесь проводятся общеразвивающие занятия и игры, индивидуальная работа с детьми, в том числе с особыми образовательными потребностями, занятия с малышами ясельного возраста. Также центр организует детские праздники.

Благодаря государственной финансовой поддержке предпринимательнице удалось реализовать первоначальную бизнес-идею и расширить перечень услуг для детей и их родителей.

По информации ОВП Осакаровского района