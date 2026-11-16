В Осакаровке обустроили тротуар и сделали уличное освещение для школьников

В посёлке Осакаровка Карагандинской области благоустроили пешеходный участок, который соединяет новый микрорайон с образовательными учреждениями. Теперь школьники могут добираться на занятия по удобному тротуару с уличным освещением.

Раньше на этом месте был пустырь, через который ежедневно проходили местные жители. Особенно сложно было передвигаться в дождливую погоду и в межсезонье. В тёмное время суток ситуацию осложняло отсутствие освещения.

В этом году на участке улиц Воронина – Гагарина провели текущий ремонт тротуара протяжённостью 450 метров. Вдоль пешеходной дорожки также установили 13 автономных светильников, работающих на солнечных батареях.

– Раньше здесь фактически был пустырь. Дети из нового микрорайона ежедневно проходили через него по пути в школу и школу искусств. После дождей дорога становилась труднопроходимой, а вечером не хватало освещения. Теперь здесь есть полноценный тротуар и уличные светильники. Это сделало маршрут удобнее и безопаснее для школьников и жителей посёлка. Важно, чтобы повседневные дороги, которыми люди пользуются каждый день, были благоустроенными, – отметил аким Осакаровки Серик Акижанов.

Обновлённый участок стал удобным и безопасным маршрутом для жителей нового микрорайона.

По информации акимата Осакаровского района