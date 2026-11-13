Карагандинские спортсмены завоевали пять медалей на чемпионате мира по джиу-джитсу

Спортсмены Карагандинской области успешно выступили на чемпионате мира по джиу-джитсу, который проходит в Абу-Даби (Объединённые Арабские Эмираты). Представители региона завоевали пять наград, в том числе четыре серебряные и одну бронзовую медаль.

Среди девушек отличились Ратмира Мамедова и Акку Искакова.

Ратмира стала серебряным призёром соревнований, а Акку завоевала бронзу среди девушек с жёлтыми поясами в возрастной категории Junior в весе до 52 килограммов.

Ещё три серебряные медали в копилку сборной Казахстана принесли представители нашей области.

Вторые места в своих весовых категориях заняли: Айзада Айтым – 40 кг; Ислам Жолдыбек – 41 кг; Адиль Габдулманат – 45 кг.

По информации Управления физической культуры и спорта Карагандинской области