Карагандинская область и Франция расширяют деловое сотрудничество

Аким Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев встретился с чрезвычайным и полномочным послом Французской Республики в Казахстане Сильваном Гиоге. Стороны обсудили перспективы торгово-экономического сотрудничества и развития гуманитарных связей.

Глава региона отметил, что область заинтересована в укреплении партнёрских отношений с Францией и расширении взаимодействия в различных отраслях.

– Мы придаём большое значение развитию дружественных и партнёрских отношений с Французской Республикой. Видим значительный потенциал для сотрудничества в промышленности, сельском хозяйстве, энергетике, образовании, здравоохранении, водоснабжении и информационных технологиях. Будем рады рассмотреть конкретные предложения французской стороны, содействовать установлению прямых контактов между предприятиями и организациями, а также поддерживать реализацию совместных инвестиционных и деловых проектов, – сказал Ермаганбет Булекпаев.

Аким области рассказал об экономическом потенциале региона, инвестиционных возможностях и мерах поддержки бизнеса.

В частности, на территории региона действует специальная экономическая зона «Сарыарка», где предусмотрены налоговые и таможенные преференции, а также создана необходимая инфраструктура.

Сегодня в Карагандинской области работают два предприятия с участием французского капитала: одно – в сфере финансов и страхования, другое – в профессиональной, научной и технической деятельности.

Ещё одно направление взаимодействия – водоснабжение. Французская компания SUEZ International SAS сотрудничает с «Қарағанды Су» в области управления водными ресурсами и их рационального использования.

Развиваются и культурно-гуманитарные связи. В Караганде действует Французский Альянс, который занимается продвижением французского языка и культуры. А также в Карагандинском техническом университете имени Абылкаса Сагинова открылась специализированная учебная аудитория по буровзрывным работам в рамках сотрудничества с компанией EPC Groupe.

– Мы заинтересованы в дальнейшем развитии сотрудничества с Карагандинской областью в экономической, промышленной, культурной и образовательной сферах. Примером такого взаимодействия стало открытие учебной аудитории французской компании EPC Groupе в Техническом университете имени Абылкаса Сагинова. Этот проект позволит готовить квалифицированных инженеров, знакомить студентов с нашими технологиями и передавать им практические знания, востребованные в горнодобывающей промышленности. Рассчитываем, что инициатива станет основой для долгосрочного партнёрства между французским бизнесом, вузом и промышленными предприятиями региона, – отметил чрезвычайный и полномочный посол Французской Республики в Казахстане Сильван Гиоге.

Новая аудитория предназначена для углублённого изучения буровзрывных работ, освоения современных производственных технологий и развития практических навыков будущих горных инженеров.