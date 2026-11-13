Как в Карагандинской области сдерживают рост цен на продукты первой необходимости

Около 1,5 млрд теңге предусмотрено на формирование стабилизационного фонда Карагандинской области. Эти средства направят на закупку продуктов первой необходимости, чтобы по мере надобности поставлять их в торговые сети и не допускать резкого роста цен. Регион способен самостоятельно производить 25 наименований из 31 социально значимого продовольственного товара.

Сегодня на складах стабфонда хранится 40 тонн риса, 229 тонн сахара и 60 тысяч литров подсолнечного масла. Запас гречки пока составляет 17 тонн.

В целом объём сформированных запасов стабилизационного фонда составляет 370 тонн. Один из самых востребованных продуктов – картофель. Особенно заметно спрос на него растёт в холодное время года.

– Сейчас в стабилизационном фонде сформировано 370 тонн продукции. Наибольшим спросом пользуется картофель, особенно в осенне-зимний и весенний периоды – с октября по май. Поэтому формированию запасов этого продукта уделяется особое внимание, – говорит Елтай Ибраев, директор Департамента по управлению стабилизационным фондом СПК «Сарыарка».

Овощные запасы формируют не только на складах стабфонда. Часть продукции находится на хранении у сельхозпроизводителей. По мере необходимости они поставляют её на склады, откуда продукты направляют в торговые точки.

Кроме того, в регионе предусмотрен дополнительный резерв. Для обеспечения потребностей жителей Караганды законтрактовано ещё 30% продукции от трёхмесячной нормы. Это позволяет оперативно реагировать на заявки магазинов и поддерживать стабильное предложение социально значимых товаров.

– Дополнительно законтрактовано 30% продукции от трёхмесячной потребности населения Караганды. Это позволяет сдерживать рост цен на социально значимые продовольственные товары. Также мы поставляем продукцию стабилизационного фонда в торговые точки по их заявкам, учитывая, какие именно товары им необходимы, – отметил Куандык Ахметов, руководитель отдела управления сельского хозяйства и земельных отношений.

Приобрести продукты по доступным ценам жители могут в социальных павильонах. В Караганде работает 21 такой магазин. Здесь продают товары первой необходимости, а покупатели отмечают, что некоторые позиции обходятся дешевле, чем в обычных торговых точках.

Ещё одна возможность сэкономить – сельскохозяйственные ярмарки. Здесь продукцию можно купить напрямую у производителей, без лишних посредников. С начала года в Карагандинской области провели 462 ярмарки, на которых реализовали 7,9 тысячи тонн продукции. В ассортименте – мясо, молочная продукция, рыба, овощи, яйца и другие товары.

В среднем цены на ярмарках на 10–15% ниже рыночных.