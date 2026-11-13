Французский музыкант выступит вместе с артистами Карагандинского театра музкомедии

Джаз, симфонический оркестр и мировые хиты — жителей Караганды и Темиртау приглашают на концерты с участием французского джазового музыканта Мелвина Трэвиса и солистов Карагандинского академического театра музыкальной комедии Елены Фёдоровой и Евгения Ерёмичева.

Зрителей ждёт музыкальная программа, в которой казахские песни встретятся с известными мировыми хитами. Знакомые композиции прозвучат в оригинальных аранжировках, объединяющих джаз, академический вокал и мощное звучание симфонического оркестра.

К концерту также присоединятся артисты хора и балета театра. За дирижёрским пультом — Алексей Гусак.

Концерты пройдут: 20 ноября — во Дворце культуры горняков в Караганде; 24 ноября — во Дворце культуры Темиртау.