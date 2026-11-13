Три серебряные и одну бронзовую медали привезли школьники Карагандинской области с республиканского творческого конкурса «Ақберен». В заключительном этапе состязания участвовали 140 школьников из разных регионов страны.

Конкурс объединил учащихся 8–11-х классов, увлечённых национальным искусством и словесным творчеством. Школьники состязались в ораторском мастерстве и эрудиции, художественном чтении, написании эссе, исполнении произведений на национальных музыкальных инструментах и в айтысе. Их выступления оценивали известные учёные, деятели культуры и искусства Казахстана.

Карагандинскую область представляли шесть школьников. Одной из призёров стала ученица 9-го класса специализированной школы-лицея информационных технологий «Озат» (Темиртау) Раушан Тогтоомурат. В номинации «Айтыс» она заняла второе место.

Любовь к национальному искусству у Раушан появилась ещё в детстве. Девочка играет на домбре, кобызе и пианино, любит петь. Но именно айтыс со временем стал для неё особенным увлечением.

– Сначала я пришла в айтыс просто из интереса, но постепенно по-настоящему увлеклась этим искусством. Самое главное здесь – умение импровизировать. Даже если волнуешься, нужно внимательно слушать соперника, следить за каждым его словом и уметь достойно ответить. На конкурсе тему нашего айтыса объявили непосредственно перед выступлением. Нам предложили поговорить о национальных ценностях, молодёжи и наследии предков, – рассказала Раушан.

Раушан уверена, что у айтыса большое будущее.

Ещё две серебряные медали завоевали карагандинские школьницы.

В номинации «Состязание в ораторском мастерстве и эрудиции» второе место заняла ученица 10-го класса специализированной школы-лицея-интерната «Дарын» Нурай Али. В художественном чтении отличилась Каусар Кабылгазы, десятиклассница школы-гимназии № 7 имени Сакена Сейфуллина (Балхаш).

Бронзовую награду в номинации «Эссе» получила Айсана Темирбек, ученица 11-го класса общеобразовательной школы имени Абая из Сарани.

По итогам конкурса команда Карагандинской области заняла третье место.