В селе Татан Каркаралинского района реконструировали систему водоснабжения

В селе Татан Каркаралинского района завершили реконструкцию системы водоснабжения.

Теперь жители обеспечены обновлённой инфраструктурой для подачи питьевой воды.

По проекту проложили 12,1 километра водопроводных сетей, установили 82 колодца и построили водонапорную башню ёмкостью 100 кубометров.

На открытии объекта аким Каркаралинского района Саят Мусин поздравил жителей и отметил, что обеспечение населённых пунктов качественной питьевой водой остаётся одним из приоритетных направлений работы.

Он также подчеркнул, что развитие инфраструктуры и улучшение условий жизни в отдалённых сёлах будут продолжены.

По информации акимата Каркаралинского района