В Каркаралинском районе молодой педагог получил служебное жильё

В селе Теректы Каркаралинского района молодому учителю химии предоставили служебное жильё. 21-летний Кенжебек Жеткербекулы переехал в село из Кызылординской области и уже около года работает в местной школе №31.

Молодой педагог окончил университет имени Алькея Маргулана. Двухкомнатную квартиру ему выделили благодаря сотрудничеству районного акимата с местным предприятием «Алтын Дара».

Жильё оборудовано необходимой бытовой техникой. Такая поддержка призвана помочь молодому специалисту обустроиться на новом месте и продолжить работу в сельской школе.

Поддержка молодых педагогов и обеспечение их жильём остаются важными условиями для привлечения специалистов в сельские школы и закрепления кадров на местах.

По информации акимата Каркаралинского района