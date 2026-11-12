О чём говорили жители Шетского района с акимом области

Когда отремонтируют дороги, построят новые школы и спорткомплексы, будет ли газ в домах? Эти и другие вопросы жители Шетского района обсудили с акимом Карагандинской области Ермаганбетом Булекпаевым. На встрече сельчане также подняли темы благоустройства, развития коммунальной инфраструктуры и доступности социальных объектов.

Глава региона рассказал о том, что уже сделано в районе, и обозначил планы на ближайшее время. В частности, он отметил положительную динамику в жилищном строительстве.

— За последние два года более 300 семей получили собственное жильё благодаря госпрограммам. Это один из высоких показателей среди районов области, — подчеркнул Ермаганбет Булекпаев.

Решён и вопрос обеспечения жителей качественной питьевой водой.

Отдельно аким области остановился на строительстве новой школы на 300 мест в Мойынты. Он поручил держать ход работ на особом контроле.

О развитии района и планах доложил аким Шетского района Мухит Мухтаров. По его словам, на 2027 год запланировано пять новых сельскохозяйственных проектов.

Продолжается и развитие коммунальной инфраструктуры. В Аксу-Аюлы строят централизованную канализационную систему. Уже проложено 25 километров магистральных сетей, установлены две очистные установки и проведена линия электроснабжения. Подключать жилые дома к системе планируют в следующем году.

Обновляется железнодорожная инфраструктура. В рамках программы модернизации вокзалов работы проведены в Мойынты, Агадыре, Сакена Сейфуллина и Дарие. В Айсе обновлена пассажирская платформа.

Важным для района станет и строительство железнодорожной линии Мойынты – Кызылжар. Проект позволит расширить транспортно-логистические возможности территории, увеличить объёмы перевозок и создать дополнительные условия для развития экономики.

Ещё одно направление — пожарная безопасность. В Аксу-Аюлы капитально отремонтировали пожарную часть, а в сёлах построили три новых пожарных поста. Ещё два планируют открыть в Мойынты и Акшокы.

Работа ведётся и над улучшением связи. В рамках национального проекта «Доступный интернет» запланировано строительство четырёх антенно-мачтовых сооружений вдоль автомобильных дорог. Кроме того, 26 населённых пунктов подключат к широкополосному интернету по волоконно-оптическим линиям.

Обновляется и медицинская инфраструктура. К телемедицине подключили 19 медобъектов. Для районной больницы приобрели новое оборудование, отремонтировали двухэтажное здание и оборудовали в нём четыре квартиры для врачей. В 21 населённом пункте построили 11 фельдшерско-акушерских и 10 медпунктов.

После доклада жители перешли к вопросам, которые требуют решения непосредственно в их населённых пунктах.

Так, сельчане из Акшокы и Босаги попросили построить новые школы. Также их беспокоит состояние местных дорог, а также дороги Агадырь – Мойынты.

Аким области сообщил, что ремонт этой дороги будет поэтапным. Кроме того, в следующем году подрядчик приступит к строительству 80 километров дороги Мойынты – Акжал.

Также на встрече говорили об открытии колледжа в Агадыре, благоустройстве парка.

Ермаганбет Булекпаев дал поручение рассмотреть вопрос открытия филиала колледжа технического направления в следующем учебном году.

Жителей районного центра — села Аксу-Аюлы — интересовали сроки начала газификации.

Подводя итоги встречи, глава региона подчеркнул, что все обращения жителей будут учтены.

Затем Ермаганбет Булекпаев провёл приём по личным вопросам.