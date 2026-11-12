Будущие пожарные и спасатели учатся действовать в условиях, максимально приближенных к реальным чрезвычайным ситуациям.

В Карагандинском высшем политехническом колледже открылся первый в стране Центр компетенций по спасательной подготовке и телемедицине. Здесь студенты осваивают работу с профессиональным оборудованием и отрабатывают навыки, которые понадобятся им в будущей службе.

В его состав вошли учебное пожарное депо, кабинеты медицины катастроф и пожарной тактики. Депо оснащено пожарно-техническим вооружением, постом газодымозащитной службы, аварийно-спасательным оборудованием и пожарной автоцистерной.

Комплекс напоминает настоящую пожарную часть.

Здесь предусмотрены места для выезда спецтехники, тренировочные площадки, скалодром и спортивный зал. Студенты учатся работать в условиях задымления, преодолевать препятствия, проводить спасательные и противопожарные операции. Причём используют не учебные макеты, а действующее оборудование.

По словам директора колледжа Жанар Рахимовой, главная задача центра — дать студентам как можно больше практики ещё до получения диплома.

— Здесь учащиеся могут полноценно проходить практику и отрабатывать действия в условиях, максимально приближенных к реальным. Это сократит период адаптации и стажировки на рабочем месте. К окончанию колледжа выпускники будут подготовлены к дальнейшей службе по специальности, — отметила Жанар Рахимова.

Идея создания центра принадлежит преподавателям колледжа. Проект реализовали за счёт собственных средств учебного заведения при поддержке работодателей. Они передали пожарную машину, которую студенты-механики восстановили самостоятельно.

Сегодня колледж готовит специалистов по 20 техническим направлениям. За 95 лет работы его выпускниками стали около 60 тысяч человек. Одно из востребованных направлений — пожарная безопасность и защита в чрезвычайных ситуациях. Ежегодно здесь по этой специальности обучаются около 500 студентов.

Выпускники находят работу не только в государственных пожарных и спасательных подразделениях, но и на частных предприятиях, в том числе в охранных агентствах.

— Наши выпускники востребованы в разных сферах. Кроме того, в дальнейшем они могут получить дополнительную микроквалификацию и освоить смежную профессию — например, горного спасателя, — рассказала Жанар Рахимова.

Новый центр позволит студентам ещё во время учёбы получить опыт работы с техникой и оборудованием, с которыми им предстоит столкнуться в профессиональной деятельности.