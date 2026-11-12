Карагандинцы стали лауреатами Государственной молодёжной премии «Дарын»

Двое карагандинцев стали лауреатами Государственной молодёжной премии «Дарын». В номинации «Спорт» лучшим признан член национальной сборной Казахстана по боксу Абылайхан Жусупов, а в категории «Журналистика» награду получила главный редактор информационного агентства Life09 Аяжан Ералыкызы.

Для Аяжан Ералыкызы эта награда стала признанием профессионального пути, который она начала более десяти лет назад. Работала на Первом Карагандинском телеканале, республиканских интернет-ресурсах, в пресс-службе и печатных изданиях. Сегодня возглавляет информационное агентство Life09.

— Победа — это ещё и ответственность: нужно дальше развиваться, работать ещё лучше и больше. Я никогда не ставила себе цель обязательно получить какую-то награду. Просто занималась своим делом, участвовала в конкурсах, когда появлялась возможность. Молодым журналистам хочу пожелать не бояться трудностей и не отказываться от своей мечты. Если посвящать себя профессии, постоянно работать и не останавливаться, можно добиться многого, — говорит Аяжан Ералыкызы.

Своё дальнейшее развитие она связывает прежде всего с ростом редакции. По её словам, хочется, чтобы Life09 расширялся, а материалы агентства были известны не только в Карагандинской области, но и на республиканском уровне.

В номинации «Спорт» лауреатом стал Абылайхан Жусупов — заслуженный мастер спорта Казахстана, чемпион мира и Азии, воспитанник Абайской школы бокса. За его плечами участие в двух Олимпийских играх, победы на юношеских соревнованиях и чемпионатах страны, бронзовые награды мировых первенств. В 2024 году он завоевал титул чемпиона Азии, а в 2025-м стал чемпионом мира по версии IBA на турнире в Объединённых Арабских Эмиратах.

— Хочу отметить один важный момент: в 2007 году Серик Сапиев во второй раз стал чемпионом мира. Именно в этом году я начал заниматься боксом в Абае. Спустя 18 лет мне удалось привезти золотую медаль. Для меня это историческое событие. Я воплотил свою детскую мечту: стал чемпионом мира среди юношей, молодёжи, а затем и среди взрослых, — рассказал Абылайхан Жусупов.

Государственная молодёжная премия «Дарын» присуждается молодым людям, добившимся высоких результатов в науке, культуре, искусстве, журналистике, спорте и других сферах. В этом году среди её лауреатов — представители Карагандинской области, чьи достижения стали результатом многолетнего труда и преданности выбранному делу.