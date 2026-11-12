30 процентов полок в магазинах должны занимать казахстанские товары
Торговые объекты от 100 квадратных метров обязаны выделять не менее 30 процентов торговой площади или полочного пространства под товары отечественного производства. Новое требование распространяется как на продовольственную, так и на непродовольственную продукцию.
Как пояснил руководитель Департамента торговли и защиты прав потребителей по Карагандинской области Абзал Рахымбаев, отечественные товары должны обозначаться специальными ценниками или маркировкой «Сделано в Казахстане». Если казахстанские производители не подают заявки на поставку товаров, торговые сети могут подобрать поставщиков через Единый реестр отечественных производителей.
— Норма в 30 процентов применяется к каждой товарной подкатегории и категории, а также к торговому объекту в целом. Требование распространяется на магазины с первой по четвёртую категорию. Торговые объекты площадью менее 100 квадратных метров от него освобождены, — отметил Абзал Рахымбаев.
Новая мера направлена на поддержку отечественных производителей, расширение присутствия казахстанской продукции на внутреннем рынке и развитие сотрудничества между товаропроизводителями и торговыми сетями.
По информации пресс-службы КФ Палаты предпринимателей «Атамекен»