В Карагандинской области расширят Топарскую ГРЭС

В Карагандинской области продолжают наращивать энергетический потенциал. Один из проектов в этом направлении — строительство третьей очереди Топарской ГРЭС. В результате её электрическая мощность увеличится на 260 МВт.

Меморандум о реализации проекта подписали аким Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев и председатель правления ТОО «Главная распределительная энергостанция «Топар» Темирлан Утегенов.

Проект предусматривает строительство двух новых турбоагрегатов общей электрической мощностью 260 МВт, а также двух котлоагрегатов. Кроме того, станцию оснастят современным оборудованием для подачи топлива, очистки дымовых газов, охлаждения воды и удаления золы.

— Президент страны Касым-Жомарт Токаев обозначил необходимость эффективного использования огромных запасов казахстанского угля с применением современных технологий, которые позволят снизить негативное воздействие на окружающую среду. Со своей стороны мы готовы оказывать необходимую поддержку, в том числе в вопросах подготовки квалифицированных кадров и развития отрасли. Реализацию этих задач будем держать на контроле, — отметил Ермаганбет Булекпаев.

После завершения строительства установленная мощность Топарской ГРЭС вырастет с 773 до 1033 МВт. Это позволит увеличить объёмы выработки электроэнергии и обеспечить растущие потребности региона. Часть дополнительной электроэнергии, объём которой составит почти треть от нынешней выработки станции, будет направляться в общую энергосеть. Дополнительные мощности станут важным ресурсом для дальнейшего развития экономики области. Модернизация также позволит продлить срок службы станции.

Начать строительство планируют в 2027 году, завершить — в 2031-м. Реализация проекта будет проходить в два этапа. Ввод первого турбоагрегата в эксплуатацию намечен на декабрь 2030 года, второго — на декабрь 2031 года.

Проект также предусматривает создание новых рабочих мест. В период строительства на объекте планируют задействовать около 2 тысяч человек, а после ввода станции в эксплуатацию здесь будут работать порядка 200 сотрудников. Их планируют обеспечивать жильём.

Особое внимание уделят вопросам промышленной безопасности и внедрению современных технологий.

— Мы планируем применять искусственный интеллект и роботизированные системы на участках с повышенным риском поражения электрическим током. Наша задача — максимально автоматизировать опасные процессы, чтобы обеспечить высокий уровень технической безопасности и защитить работников, — сообщил Темирлан Утегенов.

Финансирование проекта предусмотрено за счёт инвестиционного соглашения с Министерством энергетики Республики Казахстан.