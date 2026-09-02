Камеры в Карагандинской области начнут фиксировать разговоры по телефону за рулём

С 2 сентября в Карагандинской области 120 комплексов, помимо превышения скорости, начнут фиксировать водителей, которые разговаривают по телефону за рулём или не пристёгнуты ремнём безопасности. Штрафы будут выписываться автоматически.

В департаменте полиции напоминают: телефон за рулём отвлекает внимание и повышает риск ДТП. «Отвлечься на экран всего на 5 секунд при скорости 60 км/ч — это 100 метров езды «вслепую», - отмечают в ведомстве. Ремень безопасности помогает снизить тяжесть последствий аварии.

Водителей призывают соблюдать правила дорожного движения, и помнить: безопасность на дороге зависит от ответственности каждого.