Ермаганбет Булекпаев встретился с новым епископом Карагандинской католической епархии

Аким Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев провёл встречу с новым епископом Римско-католической Карагандинской епархии Петром Пытлованы. Стороны обсудили вопросы взаимодействия, укрепления межконфессионального согласия и роль религиозных объединений в общественной жизни региона.

В ходе встречи глава региона отметил важность конструктивного диалога с представителями всех религиозных конфессий, подчеркнув значимость сохранения общественной стабильности и взаимного уважения.

– В нашем регионе проживают представители различных этносов и конфессий. Сохранение общественного согласия, взаимного уважения и стабильности является одним из наших приоритетов. Важно, чтобы взаимодействие между представителями различных религиозных объединений строилось на принципах взаимопонимания, уважения и соблюдения законодательства страны, – отметил Ермаганбет Булекпаев.

Пётр Пытлованы хорошо знаком с Казахстаном и Карагандинским регионом. В разные годы он служил в католических приходах Макинска и Щучинска, возглавлял кафедральный собор в Астане, а также Межъепархиальную высшую духовную семинарию «Мария – Матерь Церкви» в Караганде.

В свою очередь епископ поблагодарил главу региона за внимание к деятельности католической общины и открытость к диалогу.

– Мне Карагандинский регион хорошо знаком. Здесь прошла значительная часть моей церковной и профессиональной деятельности. Благодарю за возможность открытого диалога и внимание к вопросам, связанным с работой нашей общины. Надеюсь на дальнейшее конструктивное взаимодействие, – подчеркнул Пётр Пытлованы.

Карагандинская область занимает особое место в истории Католической церкви Казахстана. С регионом связано имя блаженного Владислава Буковинского, посвятившего свою жизнь пастырскому служению и помощи людям.

В настоящее время в области зарегистрировано 16 католических религиозных объединений. Действуют Межъепархиальная высшая духовная семинария «Мария – Матерь Церкви» и 11 воскресных школ. Католическая община представлена также рядом общественных и социальных организаций, среди которых фонд «Каритас» и молодёжный инклюзивный центр «Маяк», оказывающий поддержку молодым людям с особыми потребностями.

Взаимодействие с религиозными объединениями в Карагандинской области осуществляется на основе принципов светскости государства, равенства религиозных объединений перед законом и уважения свободы вероисповедания. Укрепление общественного согласия и межконфессионального диалога остаётся важным условием стабильности и единства региона.