В Караганде набирают участников четвёртого потока Tomorrow School — первой в Казахстане школы искусственного интеллекта и программирования, работающей в формате peer-to-peer (равный равному).

Обучение проводится на базе Карагандинского технического университета имени Абылкаса Сагинова при поддержке акимата Карагандинской области.

Участников ждёт бесплатное обучение с упором на практику: более 50 проектов, которые можно включить в профессиональное портфолио. Образовательная программа охватывает перспективные направления в сфере современных технологий, включая искусственный интеллект (AI), кибербезопасность (Cybersecurity), блокчейн (Blockchain) и другие области IT.

Особенность Tomorrow School — формат peer-to-peer, предполагающий обучение через взаимодействие, обмен знаниями и совместную работу над проектами. Кроме того, участники смогут стать частью профессионального сообщества, расширить круг знакомств и получить доступ к кампусу, работающему круглосуточно.

Регистрация — до 13 ноября. Check-In — 13 ноября. Бассейн (отборочный этап) — с 16 ноября по 12 декабря.

Адрес: г. Караганда, ул. Терешковой, 38а.

Обучение бесплатное. Для участия необходимо подать заявку по ссылке в шапке профиля Instagram @tomorrow_school.ai.