Параспортсмен из Карагандинской области удостоен государственной награды

Карагандинский парапловец Диас Кенжебек награждён медалью «Ерен еңбегі үшін». Победителей V Азиатских параигр чествовали в Акорде. Государственные награды им вручил Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Карагандинский парапловец Диас Кенжебек показал высокие результаты на Азиатских параиграх в Японии. Он завоевал четыре медали: одну золотую, две серебряные и одну бронзовую. Кроме того, в заплыве на 100 метров на спине он установил рекорд Азии, преодолев дистанцию за 1 минуту 1,98 секунды.

После церемонии награждения спортсмен поделился своими эмоциями и обратился к тем, кто стремится к большим целям.

— Для меня это большая радость и гордость. Не теряйте веры в себя! — сказал Диас Кенжебек.

Награда стала признанием высоких результатов параспортсмена, который представляет Казахстан на международной арене.

По информации Управления физической культуры и спорта Карагандинской области