В Ботакаре обустраивают территорию будущего экопарка

В посёлке Ботакара Бухар-Жырауского района создают новую зелёную зону. На территории в полтора гектара между площадью «Даңқ алаңы» и памятником Бухар-жырау появится экопарк с хвойными деревьями, альпийскими горками и местами для отдыха.

Работы ведутся в рамках общенациональной экологической акции «Таза Қазақстан».

Инициатором создания экопарка стал предприниматель Сырым Агубаев. Его предприятие «Токтар» занимается компенсационными посадками деревьев в Бухар-Жырауском, Актогайском районах и в Караганде. Сырым Агубаев родом из Ботакары, поэтому нынешний проект для него имеет особое значение. Много лет назад он участвовал в озеленении посёлка, высадив голубые ели на перекрёстке возле «Жас Жырау» и у карты района. Теперь предприниматель решил создать целую зелёную зону.

– Мы вышли с предложением к акимату создать такой мини-экопарк. Аким района поддержал инициативу. Хотим показать, каким может быть это место, чтобы в дальнейшем к озеленению подключались местные жители и предприниматели. Здесь можно будет прогуляться, отдохнуть и просто побыть на природе, – рассказал Сырым Агубаев.

На первоначальном этапе здесь высадили 80 саженцев сибирской и голубой ели, а также пирамидальных тополей. Позже к ним добавились ещё 135 хвойных деревьев: сибирские ели, обыкновенные и низкорослые горные сосны, скальные можжевельники.

Саженцы привезли из питомников Риддера, Акколя, Семея, Катон-Карагая и Кыргызстана.

К озеленению посёлка подключились представители трудовых коллективов и активная молодёжь.

Для хвойных растений подготовили подходящие условия: завезли чернозем и специальный грунт, внесли удобрения. Ландшафт дополнили двумя альпийскими горками и природными камнями, привезенными из Каркаралинского района. После завершения посадок территорию засеют озимой луговой травой.

В будущем здесь появится уютное место для прогулок и отдыха на природе.

Проект рассчитан на три года и будет реализован в два этапа.