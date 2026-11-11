На посевную, развитие фермы и покупку скота: какие кредиты доступны аграриям Казахстана

Получить деньги на посевную, купить племенной скот или построить ферму — для каждой из этих задач аграриям нужны разные условия финансирования. При выборе кредита важно учитывать не только процентную ставку, но и срок займа, требования к хозяйству, размер финансирования и порядок возврата денег.

В Казахстане сельхозпроизводители могут воспользоваться несколькими программами АО «Аграрная кредитная корпорация». Они помогают решить разные задачи: провести весенние полевые и уборочные работы, пополнить оборотные средства, приобрести племенных животных или вложить средства в развитие производства.

Деньги на посевную — под 5% годовых

Если хозяйству нужны средства на подготовку к посевной или уборочной кампании, стоит обратить внимание на программу «Кең дала 2».

Полученные деньги можно направить на покупку семян, горюче-смазочных материалов, удобрений и средств защиты растений. Программа также предусматривает авансирование закупки растениеводческой продукции для перерабатывающих предприятий, чтобы они могли проводить весенние полевые работы.

Ставка по кредиту — 5% годовых. Один транш предоставляется на срок до 18 месяцев, а кредитная линия может действовать до 36 месяцев.

Возврат денег предусмотрен с учётом сезонности сельскохозяйственных работ. Растениеводческие хозяйства погашают основной долг двумя платежами: до 5 декабря и до 5 марта следующего года.

Есть и требование к заёмщику: как правило, опыт работы в сельском хозяйстве должен составлять не менее трёх лет. Если хозяйство работает меньше, для участия в программе потребуется ходатайство акимата области.

На строительство и развитие хозяйства — до 15 млрд теңге

Тем, кто планирует расширить производство, построить или модернизировать сельскохозяйственные объекты, подойдёт программа «Агробизнес 2.0».

Финансирование можно получить на строительство и модернизацию сельхозобъектов, развитие орошения, закладку интенсивных садов, строительство промышленных теплиц, хранилищ и перерабатывающих предприятий.

Ставка для прямых заёмщиков составляет 12,6% годовых, а максимальная сумма кредита — 15 млрд теңге.

Срок зависит от цели финансирования. Если деньги нужны на инвестиционный проект, кредит можно оформить на срок до 15 лет. Если на пополнение оборотных средств — до четырёх лет.

При рассмотрении заявки специалисты оценивают, насколько хорошо продуман проект. Учитываются собственное участие предпринимателя, экономическая обоснованность вложений, сроки окупаемости, наличие сырья и рынков сбыта, а также готовность оборудования и поставщиков.

На покупку племенного скота — под 6% годовых

Для животноводов предусмотрены программы «Ігілік» и «Береке». Обе помогают приобрести племенное поголовье, но рассчитаны на хозяйства разного размера.

Программа «Ігілік» подходит хозяйствам, в которых насчитывается от 100 до 499 голов крупного рогатого скота (КРС) или от 500 до 999 голов мелкого рогатого скота (МРС).

«Береке» предназначена для более крупных хозяйств: от 500 голов КРС или от 1000 голов МРС.

Условия по обеим программам одинаковые: 6% годовых, максимальная сумма займа — 5 млрд теңге, срок кредитования — до семи лет. При этом льготный период по погашению основного долга и вознаграждения может достигать трёх лет.

Важно учитывать, что эти программы предназначены именно для покупки племенных животных. Приобрести товарный скот за счёт такого финансирования нельзя.

Какую программу выбрать и что подготовить

Прежде чем подавать заявку, важно определиться, для чего именно нужны деньги и когда хозяйство сможет вернуть заём.

Также заранее стоит оценить финансовые возможности хозяйства, подготовить документы и проверить требования к заёмщику и залоговому обеспечению. Для получения финансирования могут иметь значение опыт работы в сельском хозяйстве, собственное участие в проекте и его экономическая обоснованность.

Главное — выбрать программу под конкретную задачу хозяйства и заранее рассчитать, насколько удобно будет возвращать заём. Актуальные процентные ставки, требования и порядок подачи заявок необходимо уточнять в АО «Аграрная кредитная корпорация» перед оформлением кредита.

По информации АО «Аграрная кредитная корпорация»