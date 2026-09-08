41 карагандинский спортсмен поборется за медали Азиады в Японии

От лёгкой атлетики до ММА: 41 спортсмен из Карагандинской области вошёл в состав сборной Казахстана на XX летних Азиатских играх. Первенство пройдёт с 19 сентября по 4 октября в японских Нагое и других городах префектуры Айти, а также в Токио, Осаке и других регионах страны. В программу войдут 43 вида спорта и 71 дисциплина, где разыграют 469 комплектов медалей.

Как сообщает управление физической культуры и спорта, карагандинцы выступят в 17 видах спорта. Самая многочисленная команда у легкоатлетов: в Японию отправятся восемь представителей региона. Ещё шесть спортсменов выступят в артистическом плавании, по четыре — в академической гребле и настольном теннисе.

Кто представит Карагандинскую область

Лёгкая атлетика: Давид Ефремов, Мария Ефремова, Вячеслав Земс, Аделина Земс, Алина Чистякова, Анна Шумило, Кристина Овчинникова, Милана Зубарева.

Артистическое плавание: Наргиза Болатова, Даяна Джаманчалова, Ясмин Туякова, Ксения Макарова, Карина Магрупова, Виктор Друзин.

Академическая гребля: Варвара Белоногова, Тамара Первушкина, Алексей Красновский, Афина Белоногова.

Настольный теннис: Алан Курмангалиев, Зауреш Акашева, Жанерке Кошкумбаева, Альбина Жаксылыкова.

Велоспорт: Кирилл Курдиди, Илья Карабутов, Максим Хорошавин.

Бокс: Аида Абикеева, Сабыржан Ақкалыков.

Фехтование (сабля): Артём Саркисян, Анастасия Гулик.

Тяжёлая атлетика: Любовь Ковальчук, Екатерина Алякина.

Гребля на байдарках и каноэ: Денис Кленин, Дмитрий Холмогоров.

Женская борьба: Эльмира Сыздыкова.

Плавание: Ксения Игнатова.

Батутная гимнастика: Ерлан Тасмагамбетов.

Спортивная гимнастика: Дарья Ясинская.

Дзюдо: Аида Тойшибекова.

Гандбол: Рустам Андрусяк.

Джиу-джитсу: Ажар Салыкова.

ММА: Санжар Адилов.

Для карагандинской команды это шанс заявить о себе на главной спортивной арене Азии. За выступлениями спортсменов региона можно будет следить на сайте и в социальных сетях управления физической культуры и спорта.