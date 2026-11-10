Карагандинскую область оформляют к 35-летию Независимости Республики Казахстана

Города и районы Карагандинской области готовятся к 35-летию Независимости Республики Казахстан. Одним из направлений стало размещение тематических материалов, посвящённых юбилейной дате.

На LED-экранах и медиабордах транслируются праздничные изображения, оформляются остановочные павильоны. Материалы посвящены Независимости, единству народа и достижениям Казахстана за годы самостоятельного развития.

Праздничное оформление напоминает жителям о значении Тәуелсіздік как основы государственности и общего достояния всех казахстанцев. Работа по его размещению в регионе продолжается.

Шестнадцатого декабря Казахстан отметит День Независимости. В этом году исполняется 35 лет со дня провозглашения Независимости страны.