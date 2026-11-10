Карагандинские спортсмены завоевали 17 медалей на чемпионате Казахстана по прыжкам в воду
В Алматы прошёл чемпионат Казахстана по прыжкам в воду среди спортсменов разных возрастных категорий. Представители Карагандинской области показали высокие результаты, завоевав в общей сложности 17 медалей: шесть золотых, пять серебряных и шесть бронзовых.
В числе победителей и призёров соревнований:
- Тимур Гасюль, 13-летний призёр чемпионата Азии, — две золотые и одна бронзовая медали;
- Никита Малиновский — две золотые медали;
- Михаил Балыкин — одна золотая и две серебряные медали;
- Арина Дементьева — одна золотая медаль;
- Алина Тамабаева — две серебряные и одна бронзовая медаль;
- Аурика Калараш — одна серебряная и две бронзовые медали;
- Ева Мох и Дарья Тарасова — по одной бронзовой медали.
Таким образом, карагандинские спортсмены пополнили копилку региона 17 наградами, достойно представив область на республиканском чемпионате.
По информации Управления физической культуры и спорта Карагандинской области