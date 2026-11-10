Карагандинские спортсмены завоевали 17 медалей на чемпионате Казахстана по прыжкам в воду

В Алматы прошёл чемпионат Казахстана по прыжкам в воду среди спортсменов разных возрастных категорий. Представители Карагандинской области показали высокие результаты, завоевав в общей сложности 17 медалей: шесть золотых, пять серебряных и шесть бронзовых.

В числе победителей и призёров соревнований:

- Тимур Гасюль, 13-летний призёр чемпионата Азии, — две золотые и одна бронзовая медали;

- Никита Малиновский — две золотые медали;

- Михаил Балыкин — одна золотая и две серебряные медали;

- Арина Дементьева — одна золотая медаль;

- Алина Тамабаева — две серебряные и одна бронзовая медаль;

- Аурика Калараш — одна серебряная и две бронзовые медали;

- Ева Мох и Дарья Тарасова — по одной бронзовой медали.

Таким образом, карагандинские спортсмены пополнили копилку региона 17 наградами, достойно представив область на республиканском чемпионате.

По информации Управления физической культуры и спорта Карагандинской области