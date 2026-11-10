Студент Темиртауского профессионально-технического колледжа Владимир Гусинец завоевал серебряную медаль международных открытых соревнований «Абилимпикс-2026». В чемпионате по профессиональному мастерству, который прошёл в Москве, участвовали представители шести стран. Казахстанец занял второе место в компетенции «Кондитерское дело».

Владимир учится на третьем курсе по специальности «повар-кондитер». Он студент с особыми образовательными потребностями. Вместе с мастером производственного обучения Ольгой Вальдбауэр молодой человек уже не первый год участвует в движении «Абилимпикс».

Весной он стал победителем областного этапа и начал подготовку к республиканскому чемпионату. Однако вскоре появилась возможность попробовать свои силы на международном уровне. Владимир и его наставник подали заявку на участие в соревнованиях, которые проходили в онлайн-формате.

Для конкурсного задания выбрали корпусные шоколадные конфеты с манговой и фисташковой начинками. Особое внимание уделили оформлению: сладости украсили национальным орнаментом, символизирующим Казахстан.

Конкурсное задание Владимир выполнял в лаборатории колледжа, оборудованной всем необходимым для работы. За процессом наблюдали эксперты по видеотрансляции. За два часа участнику нужно было изготовить 15 конфет. Владимир справился с заданием аккуратно и качественно, завершив работу на десять минут раньше установленного времени.

— Владимир очень любит кондитерское дело. При выполнении заданий проявляет аккуратность, терпение и внимательность, обладает хорошей памятью. Индивидуальные занятия помогли улучшить память и моторику. В этом году мы увидели большие изменения: Владимир повзрослел, стал увереннее. Это тоже отразилось на его конкурсной работе, — рассказала Ольга Вальдбауэр.

В компетенции «Кондитерское дело» выступили 12 участников из Казахстана, России, Малайзии, Узбекистана, Пакистана и Никарагуа.

По итогам соревнований Владимир набрал 91 балл и занял второе место, уступив победителю из Малайзии девять баллов.