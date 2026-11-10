В Карагандинской области 12 ноября проверят систему оповещения населения

В Карагандинской области 12 ноября проведут проверку системы оповещения с запуском звуковых электросирен. Сирены прозвучат в 10:00.

Проверка пройдёт в рамках областного командно-штабного учения «Қыс-2026».

«12 ноября 2026 года в 10:00 будет проведена проверка готовности системы оповещения территориального уровня с подачей сигнала «Внимание всем!» – сообщает ДЧС Карагандинской области и просит жителей и гостей региона сохранять спокойствие и не поддаваться панике.